В Пензе дала концерт студия современного танца «Вишневый сад»

11.05.2021 | 19:59

«Вишневый сад» - в городском центре культуры и досуга. Перед началом отчетного концерта руководитель студии Ирина Синячкина объяснила, почему у нее на руках шпиц, рожденный в Международный день танца в 2020-м.

«Будет детский номер - у нас не так много детей, - и в нем будет участвовать наш песик. Он ходил на репетиции. Я уверена, что он справится», - отметила Ирина Синячкина.

Воспитанники студии современного танца «Вишневый сад» приготовили для своих гостей программу под названием «Цветы распустились». Весна, и хочется позитива.

«Мне нравится общаться с людьми, которые меня окружают, я ко всем привыкла. Мне нравится, как Ирина Викторовна ставит все, очень красиво получается», - рассказала воспитанница студии современного танца «Вишневый сад» Алиса Барашкина.

«Мы взяли Гран-при «Казанских узоров». В жюри был весь преподавательский состав Казанского университета культуры, поэтому нам их мнение особо важно», - подчеркнула Ирина Синячкина.

Успех «Вишневого сада» разделили друзья коллектива - вокалисты и воспитанники цирковой студии, которые также выступили на концерте.