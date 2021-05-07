Культура

Перед госпиталем для ветеранов войн состоялся праздничный концерт

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Территория перед госпиталем для ветеранов войн превратилась в концертную площадку. Рядом с гериатрическим центром выступили воспитанники детской школы искусств № 8. Погода словно решила испытать на прочность юных артистов, но бойцовский дух наследников победителей оказался крепок.

«Ветер сдувает колонки, задувает в микрофоны, но наши дети в любых условиях все могут. Для нас это тоже эмоции. Казалось бы, мы приехали подарить праздник людям, но для нас самих это большой праздник», - отметила преподаватель ДШИ № 8 Ольга Чистякова.

Перед главным входом выступала уже тяжелая артиллерия - участники группы «Старгород», которые откликнулись на призыв организаторов концерта.

«Это все для того, чтобы поднять дух, волю к жизни, учитывая то, что коронавирус отступает, отделения открывают. Так здорово! Всех с праздником и всем здоровья!» - пожелала организатор акции Наталья Маньченкова.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Этот госпиталь,есть лицо всей страны.Полная разруха,как будто он находится, не в центре страны, с самыми богатыми продажами за границу,"народных" богатств,а в центре афгана начала 80-х.

Имя: Гость
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