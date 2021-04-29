Культура

В Пензе разные национальности объединил «Культурный хоровод»

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Гармонист на разогреве зазывал народ на праздник. На площади у Центра культурного развития решили провести «Культурный хоровод». Эта всероссийская акция приурочена к Международному дню танца. Ее поддержали больше 100 человек.

«Участвуют четыре национальности - это чуваши, мордва, татары и русские. Хоровод у нас очень большой, много сложных разнообразных рисунков, которые символизируют дружбу народов. Мы танцуем все вместе, тем самым показываем синтез в нашем искусстве», - рассказала участница акции Анжела Радаева.

Массовый танец оказался довольно длинным - занял шесть с половиной минут.

Среди тех, кто наблюдал за хороводом, была и Анна Гусарова. Жительнице Пензы все понравилось.

«Разные движения разных народов. И чувствуется, что они где-то занимаются. Оторвали молодежь от всяких нехороших дел. Это прекрасно!» - отметила женщина.

«Культурный хоровод» в Международный день танца провели впервые.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Нам ковид по Хэр

Пляшем

Гость||

А почему кочевников не пригласили?

Гость||

Кибитки на кладбища скачут, не до плясок , милостыня сама себя не соберёт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Центр культурного развития
Центр детского творчества. центр хореографического искусства, многофункциональный молодежный центр.... Видно кто придумывает все эти названия. в которых люди путаются, с фантазией неважно. А присвоить красивое, оригинальное название слабо?

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