В Пензе разные национальности объединил «Культурный хоровод»

29.04.2021 | 19:35

Гармонист на разогреве зазывал народ на праздник. На площади у Центра культурного развития решили провести «Культурный хоровод». Эта всероссийская акция приурочена к Международному дню танца. Ее поддержали больше 100 человек.

«Участвуют четыре национальности - это чуваши, мордва, татары и русские. Хоровод у нас очень большой, много сложных разнообразных рисунков, которые символизируют дружбу народов. Мы танцуем все вместе, тем самым показываем синтез в нашем искусстве», - рассказала участница акции Анжела Радаева.

Массовый танец оказался довольно длинным - занял шесть с половиной минут.

Среди тех, кто наблюдал за хороводом, была и Анна Гусарова. Жительнице Пензы все понравилось.

«Разные движения разных народов. И чувствуется, что они где-то занимаются. Оторвали молодежь от всяких нехороших дел. Это прекрасно!» - отметила женщина.

«Культурный хоровод» в Международный день танца провели впервые.