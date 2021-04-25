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Культура

В пензенском ТЮЗе поставили пьесу по трем рассказам Чехова

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Постановка по Чехову. Сразу три произведения Антона Павловича: «Анна на шее», «О любви» и «Несчастье» - легли в основу спектакля пензенского ТЮЗа.

Премьеру под названием «Страстно, горячо, красиво» артисты труппы представили на суд зрителей. Это творческий эксперимент, говорит художественный руководитель театра Владимир Карпов.

«Мы выбирали рассказы вместе с артистами. То есть я дал такое задание: ребята, ищите те рассказы, которые будут вам близки и которые вы хотели бы сыграть, и с кем бы вы хотели это сыграть. Была заявлена тема - он и она, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, любовь, ненависть и все, что с этим связано», - пояснил Владимир Карпов.

В актерских кругах Чехов считается одним из самых сложных авторов. Написанные им произведения непросто воплотить на сцене. Прежде чем взять и замахнуться на творчество великого нашего Антона Павловича, режиссер должен вырасти в профессиональном плане.

«Мы не взяли сразу пьесу. Рассказы все-таки раскрывают сразу объемно мир героев: кто они, что они делают, что они думают, что с ними происходит. Поэтому с рассказами чуть понятнее работать, чем с пьесами. Поэтому такая проба у нашего театра. Я уже посмотрел генеральный прогон, и мне кажется, у нас все удалось», - добавил Владимир Карпов.

В творческих планах у пензенского ТЮЗа рано или поздно все же подобраться и к чеховским пьесам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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