Пензенцы смогли увидеть балет «Лебединое озеро»

21.04.2021 | 20:05

История любви заколдованной злым волшебником девушки Одетты и юного принца Зигфрида прекрасно известна всем любителям балета. Более 140 лет «Лебединое озеро» не сходит с мировых сцен. Однако каждая труппа, показывающая легендарный спектакль, старается внести в него что-то от себя, при этом не нарушая классическую трактовку.

Свою версию пензенским театралам представили артисты Классического национального русского балета под руководством Александра Бутримовича.

«Мои коллеги друзья замечали, приходя в залы в разных городах, что у меня живой балет, то есть люди живут на сцене. Это одна из отличительных черт, такое сложно объяснить обывателю какими-то словами, но оно очень чувствуется из зала», - отметил арт-директор балета Александр Бутримович.

В труппу входят как представители перспективной талантливой молодежи, так и заслуженные мастера. Основу коллектива составляют выпускники московской и санкт-петербургской академий хореографии и русского балета, а также других известных танцевальных школ России.