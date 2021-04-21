Культура

Пензенцы смогли увидеть балет «Лебединое озеро»

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История любви заколдованной злым волшебником девушки Одетты и юного принца Зигфрида прекрасно известна всем любителям балета. Более 140 лет «Лебединое озеро» не сходит с мировых сцен. Однако каждая труппа, показывающая легендарный спектакль, старается внести в него что-то от себя, при этом не нарушая классическую трактовку.

Свою версию пензенским театралам представили артисты Классического национального русского балета под руководством Александра Бутримовича.

«Мои коллеги друзья замечали, приходя в залы в разных городах, что у меня живой балет, то есть люди живут на сцене. Это одна из отличительных черт, такое сложно объяснить обывателю какими-то словами, но оно очень чувствуется из зала», - отметил арт-директор балета Александр Бутримович.

В труппу входят как представители перспективной талантливой молодежи, так и заслуженные мастера. Основу коллектива составляют выпускники московской и санкт-петербургской академий хореографии и русского балета, а также других известных танцевальных школ России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

У меня сразу ассоциация власть меняется, ГКЧП

Гость||

Вот приколисты!!! Осторжнее надо,издалека...

Гость||

Молодцы,чуть с опозданием ,но все ровно здорово! Теперь ждем по всем каналам ТВ!

Гость||

Только классическая трактовка и только по всем каналам!

Имя: Гость
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