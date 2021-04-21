Культура

Оркестр «Пенза» представил программу «Музыка из кинофильмов»

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Не просто концерт, а киноконцерт - муниципальный русский народный оркестр «Пенза» сыграл популярные композиции из советских фильмов.

Новая программа коллектива так и называется - «Музыка из кинофильмов», хотя слова тоже были. В концерте принимали участие солисты оркестра, Центра культуры и досуга, филармонии, а также учащиеся детской музыкальной школы имени Виктора Чеха.

В перерывах между номерами ведущие рассказывали зрителям интересные факты об истории создания фильмов, мелодии из которых звучали в исполнении оркестра, а также об артистах, снимавшихся в них.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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