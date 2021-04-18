Пензенский краеведческий музей переедет в здание на ул. Белинского

18.04.2021 | 18:40

Скоро экскурсии в здании краеведческого музея на Красной улице проводить перестанут. Оттуда вывезут знаменитого мамонта, чучела животных и тысячи других экспонатов, которые составляют гордость учреждения.

По словам директора, музей готовится к переезду. Богатейшая коллекция, связанная с историей региона, будет располагаться по новому адресу: улица Белинского, 8.

«Как он будет называться, мы пока не знаем. Это будет главный и, наверное, первый корпус Пензенского государственного краеведческого музея. Мы надеемся где-то в начале сентября сделать мемориальный кабинет Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина», - поделился планами директор музея Александр Сердцев.

Он не скрывает своей радости: сотрудники много лет мечтали о новом корпусе. В здании на Красной они могут показать только около 15% экспонатов, хранящихся в запасниках. Объем фондов - больше 130 тысяч предметов.

Двухэтажку из красного кирпича будут готовить к капитальному ремонту. Она в достойном состоянии, но все-таки постройка XIX века. Предполагается, что передавать здание другому ведомству не станут, оставят как хранилище и второй корпус.

«Скорее всего, в этом здании будет военно-историческая часть. У нас огромная коллекция оружия. По современным нормам, хранить это можно, только если витрины, стенды оборудованы охранной сигнализацией. То есть мы достать даже не можем, но готовы многое показать», - пояснил Александр Сердцев.

Планируется, что строение на Белинского музею отдают полностью. В настоящее время там завершаются ремонтные работы. Это объект культурного наследия федерального значения - здание казенной палаты.