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Культура

Пензенский краеведческий музей переедет в здание на ул. Белинского

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Скоро экскурсии в здании краеведческого музея на Красной улице проводить перестанут. Оттуда вывезут знаменитого мамонта, чучела животных и тысячи других экспонатов, которые составляют гордость учреждения.

По словам директора, музей готовится к переезду. Богатейшая коллекция, связанная с историей региона, будет располагаться по новому адресу: улица Белинского, 8.

«Как он будет называться, мы пока не знаем. Это будет главный и, наверное, первый корпус Пензенского государственного краеведческого музея. Мы надеемся где-то в начале сентября сделать мемориальный кабинет Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина», - поделился планами директор музея Александр Сердцев.

Он не скрывает своей радости: сотрудники много лет мечтали о новом корпусе. В здании на Красной они могут показать только около 15% экспонатов, хранящихся в запасниках. Объем фондов - больше 130 тысяч предметов.

Двухэтажку из красного кирпича будут готовить к капитальному ремонту. Она в достойном состоянии, но все-таки постройка XIX века. Предполагается, что передавать здание другому ведомству не станут, оставят как хранилище и второй корпус.

«Скорее всего, в этом здании будет военно-историческая часть. У нас огромная коллекция оружия. По современным нормам, хранить это можно, только если витрины, стенды оборудованы охранной сигнализацией. То есть мы достать даже не можем, но готовы многое показать», - пояснил Александр Сердцев.

Планируется, что строение на Белинского музею отдают полностью. В настоящее время там завершаются ремонтные работы. Это объект культурного наследия федерального значения - здание казенной палаты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Я давно писал,что попы выкинут музей,так и вышло. Там раньше была бабская поповская общага. Чем они там занимались? История умалчивает.

Гость||

За бюджетные деньги сделают ремонт,а потом передадут попам?

Гость||

Умник--опровержениц всякой информации.посмотри внимательно,затем прочти написанное под роликом,может все-таки дойдет до тебя то,что сказал директор музея,а потом и журналист писавший текст к ролику --- Передавать здание другому ведомству не станут,тут будет второй корпус --военно-историческа часть....Гостю;18:54

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предполагается, что передавать здание другому ведомству не станут,
Чудик-учитель,читай внимательно...

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. Понял?

Гость||

Долой попов!

Гость||

Как говорят одесские архитекторы в Пензе: Обещать жениться - не значит жениться...

Ждём освобождения территории архиерейского сада,но для этого ... ...короче посмотрим,а ставки можно делать уже сейчас.

Имя: Гость
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