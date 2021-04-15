В Пензе выступил коллектив Tango Orchestra Misterioso

15.04.2021 | 20:01

В филармонии отметили 100-летие человека, без которого не было бы танго в его современном понимании. Композитор Астор Пьяццола дал этому стилю новое звучание, музыка покорила сначала Аргентину, а потом и весь мир. В Пензе произведения исполнил коллектив Tango Orchestra Misterioso.

«Такое название происходит от одного из произведений Астора Пьяццолы», - объяснил его создатель Анатолий Сафронов.

Приехавший в Пензу столичный коллектив уникален, он уже 15 лет играет только танго. Каким разным оно может быть, услышали пришедшие на концерт.

Музыканты исполняли произведения как самого Пьяццолы, так и его учителей и последователей.

«Их много на самом деле. К сожалению, их знают только профессиональные танго-сообщества. Но мы стараемся чуть-чуть заниматься и просветительской деятельностью», - отметил музыкант Tango Orchestra Misterioso Антон Семеновский.

Артисты подчеркивают: все они только играют танго, их концерт не предполагает танцевальных номеров. Но многие зрители в своем воображении рисовали пары, исполняющие страстные па.