Оркестр «Пенза» подготовил для зрителей новую программу

15.04.2021 | 20:13

Композиция Владимира Дашкевича из легендарного фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» прекрасно ложится на народные инструменты. Оркестр «Пенза» захотел порадовать своих зрителей и подготовил новую концертную программу из советских кинохитов.

«Туда вошли популярные мелодии из кинофильмов «Берегись автомобиля», «Служебного романа», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дайте жалобную книгу». У нас 21 номер, построены так, что звучит песня - инструментальная - песня - инструментальная», - рассказал художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Концерт состоится в субботу, 17 апреля, в Центре культуры и досуга в 16:00.