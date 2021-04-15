Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|21:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Культура

Оркестр «Пенза» подготовил для зрителей новую программу

Печать

Композиция Владимира Дашкевича из легендарного фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» прекрасно ложится на народные инструменты. Оркестр «Пенза» захотел порадовать своих зрителей и подготовил новую концертную программу из советских кинохитов.

«Туда вошли популярные мелодии из кинофильмов «Берегись автомобиля», «Служебного романа», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дайте жалобную книгу». У нас 21 номер, построены так, что звучит песня - инструментальная - песня - инструментальная», - рассказал художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Концерт состоится в субботу, 17 апреля, в Центре культуры и досуга в 16:00.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте