Культура

Пензенцам показали еще одну версию всемирно известного мюзикла

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Французская версия одного из самых известных мюзиклов мира Notre-Dame de Paris вошла в Книгу рекордов Гиннесса по количеству проданных билетов. Отечественная постановка на русском языке тоже имела невероятный успех.

Россия впервые услышала легендарные песни в 2002 году. Главную роль цыганки с улиц Парижа сыграла Светлана Светикова. В 2021-м на сцене Пензенского драматического театра блистала она же.

Горбун, священник и королевский капитан влюблены в обворожительную цыганку Эсмеральду - это история о сильных чувствах, которые могут убить или сделать счастливым.

В первом составе мюзикла роль капитана Феба де Шатопера сыграл Антон Макарский. В этот раз на сцену вышел Эд Шульжевский.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горбун, священник и королевский капитан влюблены в обворожительную цыганку Эсмеральду
Вдуть это счастье? Или счастье это вдуть? А, как сама циганка?

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