Пензенцам показали еще одну версию всемирно известного мюзикла

10.04.2021 | 19:00

Французская версия одного из самых известных мюзиклов мира Notre-Dame de Paris вошла в Книгу рекордов Гиннесса по количеству проданных билетов. Отечественная постановка на русском языке тоже имела невероятный успех.

Россия впервые услышала легендарные песни в 2002 году. Главную роль цыганки с улиц Парижа сыграла Светлана Светикова. В 2021-м на сцене Пензенского драматического театра блистала она же.

Горбун, священник и королевский капитан влюблены в обворожительную цыганку Эсмеральду - это история о сильных чувствах, которые могут убить или сделать счастливым.

В первом составе мюзикла роль капитана Феба де Шатопера сыграл Антон Макарский. В этот раз на сцену вышел Эд Шульжевский.