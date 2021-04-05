В Пензе ансамбль «Экспресс-бэнд» выступил в обновленном составе

05.04.2021 | 18:37

Эстрадно-джазового полку прибыло - в «Экспресс-бэнде» пополнение. Три артиста влились в коллектив: барабанщик, саксофонист и клавишник. Обновление пошло на пользу, говорит руководитель ансамбля Юрий Белоногов, дополнительные силы сыграли роль.

«Мы не выступали более года в полном составе. У нас были короткие локальные сборные концерты», - рассказал он.

Виталий Астахов - клавишник. Он родом из Пензы, учился в московском вузе, трудился в театре Александра Градского.

«Александр Борисович - потрясающий человек, потрясающий руководитель. Получилось так, что с кем я учился в институте, они участвовали в «Голосе». Многие из них стали моими друзьями и пригласили меня в качестве бэк-вокалиста, и несколько концертов я проработал», - сообщил артист.

Из-за пандемии Виталий вернулся в Пензу. Рад, что позвали в «Экспресс-бэнд». Его первый выход на сцену в этом коллективе, как и у двух других новичков, состоялся в концерте «В стиле весны». В областной филармонии звучали джазовые композиции, песни советских и зарубежных авторов.