В Пензе открылась выставка старинных предметов обихода

02.04.2021 | 19:21

Юным артистам выпала почетная миссия открыть уникальную этнографическую выставку, где представлены одежда, обувь, посуда, часы, утюги. Самые старые экземпляры датируются концом XIX века. Автор экспозиции - пензенская певица и коллекционер Татьяна Стаильская.

«Все, что использовалось в быту, все, что собрали, я постаралась по максимуму выставить. Даже колыбелька есть детская. Все артефакты в основном из Пензенской области, но если о костюмах говорить, то у меня в коллекции появился еще из Рязанской области, красивый и праздничный из Воронежской, Калужской, то есть коллекция пополняется и растет», - рассказала она.

Экспозиция открылась в детской художественной школе № 1. В течение двух недель с ней смогут ознакомиться все желающие. Вход свободный.

«Любить значит знать, и вот такая выставка как раз и поможет нам лучше узнать, а значит, крепче любить родную историю», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Татьяна Стаильская обещает в некоторых случаях лично проводить экскурсии для гостей.