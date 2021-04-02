Культура

В Пензе открылась выставка старинных предметов обихода

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Юным артистам выпала почетная миссия открыть уникальную этнографическую выставку, где представлены одежда, обувь, посуда, часы, утюги. Самые старые экземпляры датируются концом XIX века. Автор экспозиции - пензенская певица и коллекционер Татьяна Стаильская.

«Все, что использовалось в быту, все, что собрали, я постаралась по максимуму выставить. Даже колыбелька есть детская. Все артефакты в основном из Пензенской области, но если о костюмах говорить, то у меня в коллекции появился еще из Рязанской области, красивый и праздничный из Воронежской, Калужской, то есть коллекция пополняется и растет», - рассказала она.

Экспозиция открылась в детской художественной школе № 1. В течение двух недель с ней смогут ознакомиться все желающие. Вход свободный.

«Любить значит знать, и вот такая выставка как раз и поможет нам лучше узнать, а значит, крепче любить родную историю», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Татьяна Стаильская обещает в некоторых случаях лично проводить экскурсии для гостей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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