В Пензе исполнили произведения французских авторов XVII - XX веков

30.03.2021 | 20:14

«Penza Fest. Новый формат» - под таким девизом проходит фестиваль органной музыки, который дает возможность прикоснуться к творческому наследию известных композиторов. В этот раз органистка Софья Семьянова и пианистка Анастасия Суднева подготовили произведения, написанные французами. Программа называется «Образы».

«Французская музыка от XVII до XX века, поэтому будут представлены самые разные стили, причем как орган, так и фортепиано, и совместные. Закончим концерт совместным исполнением «Пляски смерти» Сен-Санса. Можно сказать, это наше авторское переложение, такого еще не существует, сегодня премьера», - рассказала Анастасия Суднева.

Музыканты постарались охватить как можно больший временной отрезок, когда были написаны произведения, чтобы показать, как менялись вкусы французских композиторов.

На премьере программы Анастасия Суднева и Софья Семьянова поделились секретом: они уже готовят новую. Но что ждет зрителя, не сказали. Уверяют, что такого еще не было.