Культура

В Пензе исполнили произведения французских авторов XVII - XX веков

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«Penza Fest. Новый формат» - под таким девизом проходит фестиваль органной музыки, который дает возможность прикоснуться к творческому наследию известных композиторов. В этот раз органистка Софья Семьянова и пианистка Анастасия Суднева подготовили произведения, написанные французами. Программа называется «Образы».

«Французская музыка от XVII до XX века, поэтому будут представлены самые разные стили, причем как орган, так и фортепиано, и совместные. Закончим концерт совместным исполнением «Пляски смерти» Сен-Санса. Можно сказать, это наше авторское переложение, такого еще не существует, сегодня премьера», - рассказала Анастасия Суднева.

Музыканты постарались охватить как можно больший временной отрезок, когда были написаны произведения, чтобы показать, как менялись вкусы французских композиторов.

На премьере программы Анастасия Суднева и Софья Семьянова поделились секретом: они уже готовят новую. Но что ждет зрителя, не сказали. Уверяют, что такого еще не было.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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