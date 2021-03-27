В пензенском драмтеатре раскрыли некоторые секреты сценографии

27.03.2021 | 19:30

Действо, происходящее на сцене, - финальная часть титанической работы, длившейся долгие месяцы. Зритель видит лишь актеров, исполняющих свои роли, однако, для того чтобы поставить спектакль, необходим слаженный труд огромного количества людей.

«Искусство по природе своей коллективное. Большинство зрителей не знает закулисья по-настоящему, а как раз там и сосредоточена вся подготовительная работа. Это можно сравнить с айсбергом», - рассказал руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов.

«Васса и другие» - спектакль о тяжелой судьбе женщины. Чтобы держать зрителя в напряжении, вся сцена окутана красным светом, внушающим тревогу и чувство приближающейся опасности. Все это - результат усилий осветителя.

Рабочее место такого специалиста - каморка за последним рядом.

Но на сцену вместе с коллегами он выходит каждый день задолго до начала спектакля. Лучами 300 фонарей необходимо создать единую картину, которая будет четко следовать замыслу режиссера.

«Я каждый вечер вижу на сцене живого актера с его эмоциями, и когда зрители реагируют, я чувствую отчасти гордость», - отметила осветитель Ольга Безяева.

Святая святых любого театра - арьерсцена. Здесь хранится почти весь реквизит, который задействован в спектаклях текущего репертуара. Самый большой объект - колокол, изготовленный для «Свадьбы Кречинского».

Виталий Соколов в пензенском драмтеатре работает уже много лет и за это время организовал множество всероссийских и международных фестивалей. С этого года Виталий Германович - председатель регионального отделения Союза театральных деятелей.