Культура

Звезда сериала «Кадетство» прочитала пензенцам стихи Цветаевой

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В регионе стало на одного заслуженного работника культуры и одного заслуженного артиста Пензенской области больше. Первое звание досталось Ларисе Карповой - педагогу колледжа искусств, второе - известной певице Марте Серебряковой.

Награждение прошло в рамках празднования Дня культуры. В прошлом году местные артисты и многие другие, имеющие отношение к этой сфере, остались без торжественного мероприятия. Отметить помешала пандемия.

В этом марте раздать звания, грамоты и благодарности получилось. Одна из награжденных - Анна Комлева, художественный руководитель театра моды и танца Elite Style.

«Работа в культуре - это призвание, как работа учителя, образ жизни. Особенно сейчас, после пандемии, открывается второе дыхание и все возможности предоставляются заново. Интересно работать. Я уже из этой отрасли никогда никуда не уйду», - отметила она.

Коллег у Анны Комлевой в регионе - больше 6 000. Всю творческую армию со сцены поздравили чиновники.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за ту выдержку и стойкость, которые вы проявили в год пандемии, за креативность», - подчеркнула врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Вела торжественное мероприятие Елена Захарова - актриса театра и кино, сыгравшая в десятках лент, например в сериале «Кадетство». Пензенцам звезда читала стихи Цветаевой и не только.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Марта поздравляю! Ты лучшая ! Здоровья, счастья,любви и творческих успехов! Молодец!!!!

Гость||

Зачем эту Захарову из Москвы привезли?своих что ли нет? Все бы только деньги разбазарить!она не за бесплатно стишки в нашей провинции читала,опять же гостиница, перелет с чьих денег?

Гость||

Звёзд как этих самых, как собак ...Мы понимаем раньше звезды были ..Евстигнеев, Леонов, Гурченко, Орлова. Сейчас чуть мелькнула где-то, я звязда-приём!

Гость||

Когда Курдову выгонят?

Гость||

Губер новый придёт, сразу с разбегу ...одинадцати метровый всем кто не понравится ...

Гость||

Когда Столярова уйдёт? Или она вросла уже в кресло? Старая уже,не везде воображает,а все зубами держится за должность.

Имя: Гость
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