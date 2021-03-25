Звезда сериала «Кадетство» прочитала пензенцам стихи Цветаевой

25.03.2021 | 19:07

В регионе стало на одного заслуженного работника культуры и одного заслуженного артиста Пензенской области больше. Первое звание досталось Ларисе Карповой - педагогу колледжа искусств, второе - известной певице Марте Серебряковой.

Награждение прошло в рамках празднования Дня культуры. В прошлом году местные артисты и многие другие, имеющие отношение к этой сфере, остались без торжественного мероприятия. Отметить помешала пандемия.

В этом марте раздать звания, грамоты и благодарности получилось. Одна из награжденных - Анна Комлева, художественный руководитель театра моды и танца Elite Style.

«Работа в культуре - это призвание, как работа учителя, образ жизни. Особенно сейчас, после пандемии, открывается второе дыхание и все возможности предоставляются заново. Интересно работать. Я уже из этой отрасли никогда никуда не уйду», - отметила она.

Коллег у Анны Комлевой в регионе - больше 6 000. Всю творческую армию со сцены поздравили чиновники.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за ту выдержку и стойкость, которые вы проявили в год пандемии, за креативность», - подчеркнула врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Вела торжественное мероприятие Елена Захарова - актриса театра и кино, сыгравшая в десятках лент, например в сериале «Кадетство». Пензенцам звезда читала стихи Цветаевой и не только.