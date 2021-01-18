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Культура

В Пензе объявили неделю музейного селфи

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Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого присоединилась к неделе музейного селфи. Акция пройдет с 18 по 24 января.

«Нужно сфотографироваться (сделать селфи) на фоне любого музейного экспоната и поделиться снимками в социальных сетях, также используя хештеги #MuseumSelfie и #Пензенскаякартиннаягалерея», - пояснили сотрудники музея на официальной странице во «ВКонтакте».

Пензенцев призвали также выкладывать снимки, сделанные в галерее в другие дни.

«Присоединяйтесь и присылайте нам свои фотографии, а мы обязательно опубликуем их на своем сайте и в социальных сетях», - пообещали представители учреждения культуры.

К посту прикреплены несколько фотографий. На сделанных в музее селфи - сотрудники музея (в том числе директор Кирилл Застрожный) и его посетители разных возрастов.

Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость||

поколение селфи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Присоединяйтесь и присылайте нам свои фотографии, а мы обязательно опубликуем их на своем сайте и в социальных сетях», -
Угю, и на билбордах на улице их повесьте, и на заборах. Кто нормальный может хотеть себя показывать из всех дыр? Это что-то психическое.

Гость||

Не забудьте пожрать пальмового масла в перерывах между селфёй!

Гость||

Селфи не делаем, пальму не едим. Можно и без этого обойтись.

Гость||

Гость писал(a):

Селфи не делаем, пальму не едим. Можно и без этого обойтись.
Значит пивасик хрюкаешь по выходным, или куришь дымящий фалос. Рычаг управления найдем другой

Гость||

а когда вы были последний раз в музее?

Гость||

В музее одной картины на Айвазовском. А еще и не поменялась экспозиция.

Гость||

Дети следят. Как только меняется, мы туда идем.

Гость||

В ногу со временем

Гость||

Вот, вроде, и не совсем против "пивасика". Но при детях нельзя. Старшему 27, средний в вузе, младший в школе. Так вот уже 28 лет и не употребляем. Совсем.) А то двойные стандарты получаются. Детям говорим, что это плохо, а сами... А курить не надо и пробовать.

Гость||

Гость писал(a):

а когда вы были последний раз в музее?
А мне не интересны местные музеи. Я здания люблю разглядывать старинные в центре, интересно, кто жил вон в той конторе 'рога и копыта', кто в в том, где сейчас шаурмянная и продажа шуб, или в том, где сейчас ресторан и клуб, как добирались к домам, куда повозки свои ставили, как снег чистили и тд. А селфи это не наш уровень, меня этим не заманишь.

Гость||

Гость писал(a):

Вот, вроде, и не совсем против "пивасика". Но при детях нельзя. Старшему 27, средний в вузе, младший в школе. Так вот уже 28 лет и не употребляем. Совсем.) А то двойные стандарты получаются. Детям говорим, что это плохо, а сами... А курить не надо и пробовать
Ну кфс или жирдоналдс полюбому едите! )

Гость||

Гость писал(a):

Я здания люблю разглядывать старинные в центре
Пару лет и будете разглядывать новые торговые центры.

Имя: Гость
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