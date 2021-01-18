В Пензе объявили неделю музейного селфи

18.01.2021 | 09:39

Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого присоединилась к неделе музейного селфи. Акция пройдет с 18 по 24 января.

«Нужно сфотографироваться (сделать селфи) на фоне любого музейного экспоната и поделиться снимками в социальных сетях, также используя хештеги #MuseumSelfie и #Пензенскаякартиннаягалерея», - пояснили сотрудники музея на официальной странице во «ВКонтакте».

Пензенцев призвали также выкладывать снимки, сделанные в галерее в другие дни.

«Присоединяйтесь и присылайте нам свои фотографии, а мы обязательно опубликуем их на своем сайте и в социальных сетях», - пообещали представители учреждения культуры.

К посту прикреплены несколько фотографий. На сделанных в музее селфи - сотрудники музея (в том числе директор Кирилл Застрожный) и его посетители разных возрастов.