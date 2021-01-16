В Кузнецке стартовал 21-й конкурс стихов о любви

16.01.2021 | 15:40

В Кузнецке стартовал традиционный городской молодежный конкурс стихов о любви. Он проходит в двух возрастных категориях: младшая - от 7 до 14 лет, старшая - от 15 до 35 лет.

Творческое состязание продлится по 10 февраля. Работы можно самостоятельно разместить в группе «Юношеская библиотека города Кузнецка» социальной сети «ВКонтакте», в разделе «XXI конкурс стихов о любви». Также их можно прислать на электронную почту kuzfilial-10@yandex.ru или принести в библиотеку по адресу: ул. Ленина, 234Б, ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучший сборник»;

- «Последний романтик»;

- «За профессионализм и выразительность»;

- «Грамматика любви»;

- «Любовь и корона»;

- «Около любви»;

- «Белый стих»;

- «За яркость чувств»;

- «За образность»;

- «Виртуальный роман»;

- «Проникновенная лирика»;

- «По волнам моей памяти»;

- «Музыка любви» (мелодекламация).

Итоги конкурса будут подведены 12 февраля в 15:00 в юношеской библиотеке. Иногородние участники получат дипломы в электронном виде.

«Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-36-41», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.