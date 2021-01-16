В Кузнецке стартовал 21-й конкурс стихов о любви

В Кузнецке стартовал традиционный городской молодежный конкурс стихов о любви. Он проходит в двух возрастных категориях: младшая - от 7 до 14 лет, старшая - от 15 до 35 лет.
Творческое состязание продлится по 10 февраля. Работы можно самостоятельно разместить в группе «Юношеская библиотека города Кузнецка» социальной сети «ВКонтакте», в разделе «XXI конкурс стихов о любви». Также их можно прислать на электронную почту kuzfilial-10@yandex.ru или принести в библиотеку по адресу: ул. Ленина, 234Б, ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший сборник»;
- «Последний романтик»;
- «За профессионализм и выразительность»;
- «Грамматика любви»;
- «Любовь и корона»;
- «Около любви»;
- «Белый стих»;
- «За яркость чувств»;
- «За образность»;
- «Виртуальный роман»;
- «Проникновенная лирика»;
- «По волнам моей памяти»;
- «Музыка любви» (мелодекламация).
Итоги конкурса будут подведены 12 февраля в 15:00 в юношеской библиотеке. Иногородние участники получат дипломы в электронном виде.
«Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-36-41», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.
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