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Культура

В Пензе представили фотографии дикой природы разных уголков страны

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Фотовыставка «Заповедная Россия» открылась в краеведческом музее. На снимках - животные, редкие растения, насекомые, горы, реки. Всего работ 20.

«Это фотографии, сделанные в разных уголках России: Дальний Восток, Камчатка, северные и южные степи наши. Авторы - как простые сотрудники заповедников, так и фотографы-профессионалы», - рассказала заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Местный заповедник, расположенный в разных районах Сурского края, представлен только одним снимком. На нем запечатлена сон-трава. Но специалисты отмечают: в «Приволжской лесостепи» есть множество видов животных, птиц и насекомых. Все они хорошо изучены.

«Такие выставки позволяют заглянуть немного дальше страниц учебника и немного посмотреть не только глазами, но и сердцем», - пояснила инспектор Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

«На территории Пензенской области - 91 особо охраняемая природная территория, из них одна федерального значения - «Приволжская лесостепь» общей площадью около 78 тысяч гектаров», - сообщил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александр Иванов.

Фотовыставка будет работать до 25 марта.

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