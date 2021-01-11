В Пензе в картинной галерее организуют художественные ярмарки

11.01.2021 | 09:38

В пятницу, 15 января, в картинной галерее имени К. А. Савицкого в Пензе откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство».

Жители и гости областного центра смогут увидеть работы современных художников из различных городов Поволжья, выполненные в таких техниках, как батик, гобелен, художественное стекло, лаковая миниатюра, расписная керамика, декоративная шкатулка, витраж, ювелирное изделие, мелкая пластика и других.

Как отметили сотрудники галереи на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», для посетителей выставки организуют экскурсии, лекции, паблик-токи.

«А самое главное - по выходным будут работать художественная ярмарка, где каждый сможет приобрести для себя и своих близких неповторимые уникальные изделия ручной работы», - добавили в галерее.