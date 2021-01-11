В Пензе в картинной галерее организуют художественные ярмарки

В пятницу, 15 января, в картинной галерее имени К. А. Савицкого в Пензе откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство».
Жители и гости областного центра смогут увидеть работы современных художников из различных городов Поволжья, выполненные в таких техниках, как батик, гобелен, художественное стекло, лаковая миниатюра, расписная керамика, декоративная шкатулка, витраж, ювелирное изделие, мелкая пластика и других.
Как отметили сотрудники галереи на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», для посетителей выставки организуют экскурсии, лекции, паблик-токи.
«А самое главное - по выходным будут работать художественная ярмарка, где каждый сможет приобрести для себя и своих близких неповторимые уникальные изделия ручной работы», - добавили в галерее.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Ещё одна всесезонная ярмарка