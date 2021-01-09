Пензенские меломаны насладились рождественской классикой

09.01.2021 | 20:50

Хор Губернаторской симфонической капеллы предстал перед зрителями в полном составе на большом праздничном концерте «Под рождественской звездой».

«Хор в этом органном зале, как в неком храме искусства, звучит достойно, звучит светло. Того и требует наш праздник - Светлое Рождество», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Программу практически полностью составили из духовных произведений, сочиненных светскими композиторами.

«Я считаю, людям необходима радость, и она будем сегодня им предоставлена. Программа сама по себе легкой никогда не бывает - это сложнейшие произведения хоровой классики. Но мы работаем, и никто не ощущает, что она тяжелая и трудная, - она красивая!» - рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

В концерте вместе со взрослыми артистами приняли участие и юные вокалисты.