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Культура

Пензенские меломаны насладились рождественской классикой

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Хор Губернаторской симфонической капеллы предстал перед зрителями в полном составе на большом праздничном концерте «Под рождественской звездой».

«Хор в этом органном зале, как в неком храме искусства, звучит достойно, звучит светло. Того и требует наш праздник - Светлое Рождество», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Программу практически полностью составили из духовных произведений, сочиненных светскими композиторами.

«Я считаю, людям необходима радость, и она будем сегодня им предоставлена. Программа сама по себе легкой никогда не бывает - это сложнейшие произведения хоровой классики. Но мы работаем, и никто не ощущает, что она тяжелая и трудная, - она красивая!» - рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

В концерте вместе со взрослыми артистами приняли участие и юные вокалисты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Срам и лицедейство.Ни один персонаж не соблюдал пост.Все жрали и бухали в пост.

Гость||

Заметно. Злые и глупые комментарии какие-то порой, как под копирку из других православных новостей.

Гость||

При чем тут вообще меломаны? Меломаны это те, кто в целом любит слушать музыку. я например меломан, но хоры мне совершенно неинтересны.

Гость||

попЫ рождественские,были?

Имя: Гость
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