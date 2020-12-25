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Культура

В драмтеатре провели традиционную губернаторскую елку

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Вечно молодая внучка Деда Мороза появилась на сцене драмтеатра - на традиционной губернаторской елке.

400 мальчишек и девчонок приехали на новогоднее представление из разных районов области.

«Участие в этом мероприятии принимают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, воспитанники школ-интернатов, те детки, которые отличились в учебе, в спорте, дети, которые воспитываются в замещающих семьях, также дети из семей, которые приняли на воспитание в этом году трех и более детей либо которые усыновили ребенка сложного - инвалида либо с тяжелой диагностикой - или ребенка старше 7 лет», - сообщила заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Зрители вместе со Снеговиком и Снегурочкой упросили Деда Мороза появиться на глаза. Следующая просьба детей - чтобы елочка зажглась. После исполнения и этого желания прозвучал гимн новогоднего праздника.

А подарков на губернаторской елке было два - сладости и сказка «Двенадцать месяцев».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На карантин всех посадили?

Гость||

400 детей собрали в одном месте! Прекрасно! А потом эти 400 разойдутся по классам и группам! Отличные меры! Называются одним нехорошим словом!

Гость||

Нравится, пусть болеют

Гость||

Провели, да и пёс с ним. Главное, перекрытую дорогу открыли, зверьё!

Имя: Гость
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