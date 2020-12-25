В драмтеатре провели традиционную губернаторскую елку

25.12.2020 | 21:04

Вечно молодая внучка Деда Мороза появилась на сцене драмтеатра - на традиционной губернаторской елке.

400 мальчишек и девчонок приехали на новогоднее представление из разных районов области.

«Участие в этом мероприятии принимают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, воспитанники школ-интернатов, те детки, которые отличились в учебе, в спорте, дети, которые воспитываются в замещающих семьях, также дети из семей, которые приняли на воспитание в этом году трех и более детей либо которые усыновили ребенка сложного - инвалида либо с тяжелой диагностикой - или ребенка старше 7 лет», - сообщила заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Зрители вместе со Снеговиком и Снегурочкой упросили Деда Мороза появиться на глаза. Следующая просьба детей - чтобы елочка зажглась. После исполнения и этого желания прозвучал гимн новогоднего праздника.

А подарков на губернаторской елке было два - сладости и сказка «Двенадцать месяцев».