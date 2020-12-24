В Центре культуры и досуга организовали большой концерт

24.12.2020 | 19:18

Для профессиональных артистов, которые базируются в городском Центре культуры и досуга, состоялся последний в 2020-м большой концерт. В нем приняли участие четыре крупных коллектива: оркестры «Ретро» и «Пенза», хор имени О. В. Гришина и ансамбль «Голоса России».

В этом году большая часть выступлений прошла онлайн, поэтому музыканты радуются каждой встрече со слушателями.

«Это совсем другое состояние, потому что от зрителя идет энергетика, которую не получаешь в формате онлайн. Это совсем другие ощущения, и мы очень рады концертам, которые сейчас начали появляться», - рассказала артистка городского Центра культуры и досуга Ирина Федотова.

Подобные мероприятия проводятся традиционно перед каждым Новым годом, но произведения звучат на разные темы. В этом декабре артисты особенно постарались поднять настроение пензенцам - в ход пошли даже любимые детские песни из советского прошлого.

«Я хотел бы пожелать всем жителям Пензы, чтобы новый год был гораздо лучше, счастливее прошедшего», - отметил солист оркестра «Ретро» Юрий Хошобин.

Подводя итоги, директор городского Центра культуры и досуга заявил: главное - что в 2020-м сохранены все коллективы, даже привлечена молодежь, а люди получают зарплату.

«Планы мы всегда строим, и планов громадье, потому что если говорить о Центре культуры и досуга как о клубно-досуговом учреждении, то есть планы существенно модернизировать его деятельность, насколько позволит нам обстановка. Хотим перестроить работу отдела по связям с общественностью, устроив у себя в центре «Телевидение Дворца культуры», - пояснил Евгений Шилов.

А пока в учреждении готовятся к детским елкам.