Пензенских меломанов порадовали творчеством Георгия Свиридова

19.12.2020 | 17:30

Губернаторская симфоническая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского дала большой концерт, посвященный творчеству советского композитора Георгия Свиридова.

«Это корифей хорового искусства наших дней. Он вернул свежесть хоровой фактуре, мелодии так обработал, что они звучат великолепно и дают новый тон для возвышения русского народа. Великолепные произведения!» - подчеркнул художественный руководитель капеллы Владимир Каширский.

В программу вошли песни на стихи Сергея Есенина, Сергея Орлова и отрывок из хорового концерта «Пушкинский венок». Помимо хорового пения, зрители услышали и сольные партии, а также романсы, написанные Георгием Свиридовым.

«Я думаю, этот концерт что-то всколыхнет в сердцах людей, сделает их добрее и лучше в этот тяжелый период», - отметил Владимир Каширский.