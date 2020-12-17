В Пензе с сольным концертом выступил певец Дмитрий Кабунин

17.12.2020 | 19:35

Дмитрий Кабунин истосковался по концертам и тем более по сольным. Его выступление должно было по традиции состояться в начале осени, но из-за пандемии все откладывалось. В декабре решили, что дальше переносить некуда, к тому же и пензенцев хотелось порадовать перед Новым годом.

И вот певец оказался на сцене. Его предыдущий сольник состоялся в феврале.

«Выступления были, но не так много, конечно. Полноценных сольных концертов не было и, к сожалению, не было отчетных концертов моего коллектива. Это первая большая встреча со зрителем после длительного перерыва», - рассказал Дмитрий Кабунин.

Зрителей в зале собралось немного. Те, кто пришел, увидели интересные номера и услышали красивые голоса

«Я видела его несколько раз на мероприятиях. Понравилась его манера подачи песни. Если честно, уже очень соскучились по концертам, по живому вокалу. Мы собирались еще два месяца назад, но тогда концерт отменили, и мы очень расстроились, ждали, когда будет. А тут неожиданно все, еще и бесплатно», - отметила зрительница Людмила Клюжина.

«Очень нравится выступление, его голос, манера исполнения. Его выступления живые, хочется идти в пляс и подпевать ему», - сообщила зрительница Мария Кабунина.

Свою программу Дмитрий Кабунин назвал «Единая» и составил только из новых песен. Пензенец рассчитывал, что зрители поймут скрытый подтекст: в номерах он хотел рассказать о становлении и взрослении человека.