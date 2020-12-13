Пензенские школьники оценили возможность поучиться у актера

13.12.2020 | 12:09

Уникальная возможность пообщаться с именитым актером и задать ему все интересующие их вопросы появилась у учеников 13-й гимназии. В Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова прошел мастер-класс с Сергеем Колповским.

«Как подготовить свое тело, свой речевой аппарат к тому, чтобы расслабиться и правильно прочитать отрывок из художественного произведения», - обозначила тематику занятия директор центра гуманитарного образования ИРР Пензенской области Елена Фирсова.

В зале собрались участники всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Среди них была ученица 11-го класса Елизавета Черноглазова. В прошлом году девушка была победителем регионального этапа, в 2020-м планирует повторить свой успех. Мастер-класс от Сергея Колповского произвел на нее впечатление.

«Интересный человек! Даже через экран от него идет энергетика. Впечатления только положительные. Мне очень интересно слушать нашего актера Сергея, он дает ценную информацию. Сейчас мы проходим артикуляционные движения, и это на самом деле помогает в реальном жизни, не только для актеров» - выразила свое мнение Елизавета.

Школьные этапы конкурса «Живая классика» стартуют в январе.