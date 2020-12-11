Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|12:30
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Культура

В Пензенской области стартовал фестиваль колокольного звона

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В пятницу, 11 декабря, в Пензенской области начался межъепархиальный онлайн-фестиваль колокольного звона, музыкального творчества и художественного слова «Нести благую весть». Он продлится до 11 января 2021 года.

К участию в фестивале приглашаются звонари, исполнители духовной, классической музыки, патриотических и народных песен, музыканты-инструменталисты, фольклорные и народные коллективы, педагоги и воспитанники воскресных школ, фотографы-профессионалы и любители. Возраст не ограничен.

Тематика выступлений - «Колокола несут благую весть», «Рождественская радость».

Для демонстрации искусства колокольного звона необходимо подготовить и записать видеовыступление не более чем из двух произведений общей продолжительностью не свыше 8 минут.

Исполнители вокальных и художественных произведений также представляют видеозапись не более двух произведений на тематику Рождества и тематику звона. Формат видео - avi, mpeg4, размер - не более 300 Мб, минимальное разрешение видеоролика - 720×480 (12:8 см).

Фотографы предоставляют не более пяти работ по теме «Колокольный звон на Руси» в любом жанре (портрет, пейзажная съемка, постановочная фотография) в форматах jpeg, jpg с размером не менее 1 200 px.

Заявки и работы принимаются на email: kolokol-fest@mail.ru - до 27 декабря. Все материалы размещаются на странице в соцсети vk.com/kolokolfest.

Шаблоны заявок и подробная информация о фестивале размещены в положении на сайте пензенская-епархия.рф.

«Лучших участников фестиваля в каждой номинации ждут памятные подарки», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

вот это да!!! вот это ништяк!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Формат видео - avi, mpeg4, размер - не более 300 Мб, минимальное разрешение видеоролика - 720×480 (12:8 см).
Они там в 2000 году застряли?

Гость||

ну наконец то!!! пригласят группу "BATUSHKA", будут в храме на Советской площади выступать

Гость||

Почему не проводят крестных ходов против коронавируса? Или хотя бы крестных облетов на вертолете?

Гость||

Беруши должны выдавать прохожим.

Гость||

Гость писал(a):

хотя бы крестных облетов
В Белгородской области коронавирус отгоняют колокольным звоном.

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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