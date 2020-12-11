Струнный квартет «Премьера» окунул пензенцев в мир классической музыки.

11.12.2020 | 19:15

Пензенская публика услышала Восьмой квартет Л. ван Бетховена и Третий квартет П. И. Чайковского в исполнении ансамбля из четырех струнных инструментов «Премьера» впервые за 12 лет существования музыкального коллектива.

«Мы решили, что в этом году мы изменим нашим привычкам и сделаем юбилейный концерт, посвященный двум великим композиторам», - отметил художественный руководитель квартета Вячеслав Филиппенков.

Эта программа стала новой страницей в творческой жизни ансамбля. Традиционно во время своих выступлений «Премьера» исполняет камерную музыку, особенно если концерты проходят в органном зале областной филармонии, где акустика позволяет добиться объемного звучания.