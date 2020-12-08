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Культура

Музыканты оркестра «Пенза» готовятся дать концерт

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Музыканты муниципального русского народного оркестра «Пенза» проводят последние репетиции перед премьерой программы «Я люблю тебя, Россия!».

«В концерт будут входить и русские народные песни, и обработки инструментальных произведений для оркестра, и современные пьесы. Будет даже небольшой блок из кинофильмов. Все, что мы подготовили, хочется показать нашему зрителю. Давно мы не испытывали такого близкого теплого контакта», - отметил художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Но аншлага, как обычно, не будет. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, в зрительном зале разрешено занять не более половины от существующих посадочных мест. И тем не менее долгожданная встреча музыкантов оркестра «Пенза» и его солистов состоится 11 декабря в большом зале Центра культуры и досуга в 18:30.

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