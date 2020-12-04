В Пензе открылась выставка «Таинственный мир портрета»

04.12.2020 | 20:33

В лица людей разных эпох предлагает всмотреться коллектив картинной галереи. В Губернаторском доме открылась выставка «Таинственный мир портрета». Этим проектом здесь завершают 2020-й.

В залах собрано около 40 произведений из запасников: скульптура, графика, живопись мастеров разных эпох - от XVII века до современных дней.

«Голландцы, итальянцы, немцы, французы, великолепнейшая серия портретов выдающихся российских художников», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Аристократы, писатели, актеры, а также обычные люди - самые разные личности вызывали интерес у художников. Причем не только внешнее сходство стремились передать мастера на своих полотнах, но и глубину внутреннего мира.

Автопортрет Маргариты Сабашниковой - один из уникумов на выставке. Это первая жена поэта Максимилиана Волошина, в его доме хранились ее портреты, один из них был утерян.

«В 1989 году в Пензе проходил семинар поволжских музеев, и вот сотрудник волгоградского музея нам рассказывал, что там, на этом портрете. Рядом со мной сидела наш главный хранитель, и она по описанию поняла, что это наш портрет! Только в инвентарной книге он значился под фамилией «Сабашников», - пояснила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

Уже в перерыве сотрудники достали холст и к великому удивлению поняли, что это утерянный автопортрет Маргариты Сабашниковой.

Подобных загадочных историй, связанных с работами художников, в копилке экскурсоводов достаточно.