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Культура

Пензенцы смогли послушать старинные народные песни

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Состоялась премьера старинной народной песни, которую пензенская публика слышала впервые - благодаря ансамблю русской этнической музыки «Миряне». В период пандемии артисты, как и большинство их коллег по творческому цеху, пользуются любой возможностью встретиться со своими поклонниками вживую, а не в онлайн-режиме.

«Мы очень скучаем, и когда нет практики выходить на сцену, уже более волнует. Тем не менее мы очень рады, потому что сегодня зрители - наши студенты, ученики, коллеги. Перед своими всегда страшно выступать», - отметила руководитель ансамбля русской этнической музыки «Миряне» Елена Пыкова.

Новая программа называется «На родной сторонке». «Миряне» подготовили для этого концерта, входящего в цикл «Вечера в органном зале», традиционные пензенские песни - около 20 фольклорных произведений, созданных более 100 лет назад.

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