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Культура

Пензенцам показали картины из Третьяковской галереи

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Впервые в истории в залах картинной галереи имени Савицкого выставлены полотна, привезенные из знаменитой Третьяковки. Две работы из богатейшего собрания живописи знаменитого на весь мир московского музея доставили в Пензу по обмену. Прежде было наоборот, а теперь получилось равноправное творческое партнерство.

В столицу отправили произведения Роберта Фалька, а городу передали во временное пользование два натюрморта. Один, с зеленой бутылкой, - авторства Василия Рождественского, другой, с искусственными цветами, написан Александром Куприным.

«Получилась целая экспозиция, потому что к Рождественскому и Куприну мы добавили их работы из нашей коллекции и получилась экспозиция в экспозиции», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Полотна, впервые представленные публике на рубеже 20-30-х годов прошлого столетия, были тогда неоднозначно восприняты критиками.

«Только потом уже зритель дорос. Но всегда так случается, что художник идет немного в авангарде, имеет идеи, которые еще не развиты среди простых обывателей, и только потом становится понятно, что это было высказывание, которое звучит во времени», - пояснила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Нина Санталова.

Искусство авангарда интересует публику и теперь, а потому появление в Пензе работ А. Куприна и В. Рождественского стало настоящим подарком для местных ценителей живописи.

«Здесь и натюрморт, и цветы, все так подобрано. Мне понравилась эта выставка», - отметила посетитель выставки Людмила Казеева.

Натюрморты русских авангардистов из Третьяковской галереи пробудут в Пензе в течение месяца.

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