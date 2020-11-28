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Культура

Губернаторская капелла дала концерт памяти А. Архангельского

Печать

В последнее время концерты в органном зале областной филармонии стали редкостью. Однако у артистов академического хора Губернаторской симфонической капеллы в период пандемии с легкими все в порядке. Они позволяют наполнять молчаливую пустоту красивыми звуками.

Очередное выступление симфонической капеллы «Гласом моим...» посвящено 175-летию со дня рождения великого хорового дирижера и композитора Александра Архангельского. Программа концерта разнообразна.

«Духовная музыка, обработки народных песен - итальянских, хорватских, польских, русских», - уточнил руководитель капеллы Владимир Каширский.

Участники многочисленного коллектива называют себя солистами, но в этот раз каждый влился в общее большое дело. Иногда все-таки петь лучше хором, как завещал Архангельский.

«Сложность в том, чтобы не выделяться: петь, как один человек, звучать, как один инструмент, в такт, как биение сердца, чтобы шло как один голос. В этом и сложность, и красота», - рассказала солистка капеллы Ольга Андреева.

На сцену органного зала вышло столько же человек, сколько сидело в зрительном зале. Времена суровые - не до аншлагов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну не ИДИОТЫ?

Гость||

Гость писал(a):

Ну не ИДИОТЫ?
- Моня, ты знаешь шо-таки придумала Сара?

- И шо?

- В бутылку из-под водки налила воду.

Я беру румку... ни вкуса, ни запаха... чуть не поседел!

Имя: Гость
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