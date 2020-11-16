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Культура

В Пензе хор Октября Гришина выступил с концертом

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Санитарный контроль на входе в Центр культуры и досуга: сотрудники учреждения борются с распространением коронавируса.

«На вахте у нас администратор измеряет температуру каждому входящему. У нас есть маски, и если у человека нет маски, то мы ему предлагаем, вручаем. В зале у нас все будут сидеть в масках, и мы будем соблюдать не более 50% наполнения зала», - рассказал директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

Хор имени Октября Гришина подготовил новую программу. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной. В основе концерта-спектакля биографии трех героев-пензенцев, которые сражались с фашистами. Это Андрей Кижеватов, Хамзя Янаев и Константин Майоров.

Концертную программу под названием «Ради жизни на Земле» пензенцам помогали готовить московские специалисты.

«Наша задача была создать атмосферу того времени. Мы старались в музыкальном и танцевальном материале воссоздать атмосферу того времени, тяжелые годы военные, как постепенно настроение народа менялось ближе к победе», - отметил режиссер-постановщик Андрей Амосов.

Для тех пензенцев, кто не смог попасть на концерт хора Октября Гришина, была организована онлайн-трансляция на сайте Центра культуры и досуга.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А хоры из бабушек живы ещё, хоть наполовину?

Гость||

хор - элитный. по репертуару, по традициям. но вот исполнение мелодий в рэп-ритмике... это вульгаризует исполнителей

Гость||

Хор не элитный а приближённый, необходимый для создания видимости культуры при распиле бюджета

Гость||

Хор??! Как можно сейчас хор? Хор - самый мощный распространитель заразы. В первый ряд не садитесь!

Гость||

Гость писал(a):

необходимый для создания видимости культуры при распиле бюджета
хе-хе...а вот и рэп-поп-рок-обиженка с угрозами игнора самого Деда Мороза

Гость||

Гость писал(a):

А хоры из бабушек живы ещё, хоть наполовину?
Живы и споют песню "18 лет". Ну ту, знаменитую, автор которой Матрена.

Имя: Гость
Комментарий:

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