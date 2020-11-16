В Пензе хор Октября Гришина выступил с концертом

16.11.2020 | 19:34

Санитарный контроль на входе в Центр культуры и досуга: сотрудники учреждения борются с распространением коронавируса.

«На вахте у нас администратор измеряет температуру каждому входящему. У нас есть маски, и если у человека нет маски, то мы ему предлагаем, вручаем. В зале у нас все будут сидеть в масках, и мы будем соблюдать не более 50% наполнения зала», - рассказал директор Центра культуры и досуга г. Пензы Евгений Шилов.

Хор имени Октября Гришина подготовил новую программу. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной. В основе концерта-спектакля биографии трех героев-пензенцев, которые сражались с фашистами. Это Андрей Кижеватов, Хамзя Янаев и Константин Майоров.

Концертную программу под названием «Ради жизни на Земле» пензенцам помогали готовить московские специалисты.

«Наша задача была создать атмосферу того времени. Мы старались в музыкальном и танцевальном материале воссоздать атмосферу того времени, тяжелые годы военные, как постепенно настроение народа менялось ближе к победе», - отметил режиссер-постановщик Андрей Амосов.

Для тех пензенцев, кто не смог попасть на концерт хора Октября Гришина, была организована онлайн-трансляция на сайте Центра культуры и досуга.