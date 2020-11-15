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Культура

Пензенские студенты отразили свое восприятие А. Куприна в картинах

Печать

Куприн для каждого свой. Для кого-то работы великого классика как черно-белый графический рисунок, для других же - яркий натюрморт. В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства открылась выставка картин, посвященная творчеству земляка.

«Здесь разные жанры: натюрморт, портрет, какие-то композиции. Причем многие из них выполнены не в традиционной реалистичной манере, более современный такой подход. Его мы изучаем со студентами специальностей «архитектура», «дизайн». Они пробуют себя в этом жанре», - рассказала старший преподаватель кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» Екатерина Цимбалист.

Работы выполнены студентами университета. На стенды попали лишь лучшие картины, который прошли строгий отбор.

«Я рисовал работу по произведению Куприна «Одиночество». Это не самое распространенное произведение, которое брали для рисования работ, а я решил все-таки взять. Небольшой рассказ, но довольно интересный», - отметил студент ПГУАС Денис Костюнин.

Картины преподаватели увидели впервые. Все работы создавались весной, когда ученики занимались в дистанционном формате.

«Это происходило в онлайн-режиме. Мы контролировали на каждом этапе, но не могли до них дотронуться. Там все только студенческие руки», - пояснила Екатерина Цимбалист.

«Они рисовались с трудом, с болью. Но они нарисовались в итоге и вот теперь висят», - оглянулся на картины Денис Костюнин.

Подобная выставка проводится в стенах вуза впервые, но руководство учебного заведения планирует сделать ее ежегодной.

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