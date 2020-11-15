Пензенские любители оперетты снова смогли увидеть «Мистера Икс»

15.11.2020 | 18:50

Слова из арии главного героя оперетты «Мистер Икс» стали пророческими. Весь мир вынужден скрывать лица под средствами индивидуальной защиты. Вот и пензенский зритель смотрел музыкальную постановку питерского коллектива, «замаскировавшись». У театра с берегов Невы свое прочтение творчества венгерского композитора.

«Вообще вариантов пьесы у Кальмана, если считать всю историю постановочную, довольно много. Там были и гусары, и всевозможные представители других родов войск. Нам близка морская тема, поскольку мы все-таки петербуржцы. И оформление вначале мы делали такое - «Вольный ветер», - рассказал художественный руководитель театра «Петербургская оперетта» Сергей Шалагин.

Поклонников данного музыкального жанра в Пензе немало. Однако погрузиться в любовную лирику и задуматься о ценности собственных приоритетов смогли не все желающие. Зал областного драматического был заполнен на 30% - таковы требования Роспотребнадзора.

«В нашей стране особенно любят «Мистера Икс» еще со времен первого фильма Георга Отса. В этом году 100 лет великому эстонцу Георгу Отсу, который, кстати, родился в Петербурге. И весь год мы планировали посвятить именно этому юбилею. Но, к сожалению, вмешалась мерзость под названием «коронавирус», он сломал планы не только нам, а всем», - посетовал Сергей Шалагин.

На время драматический театр превратился в цирк. Красочные декорации, яркие костюмы, великолепная игра и голоса актеров.

В 2020 году театр «Петербургская оперетта» отметил свое совершеннолетие. В Пензу «Мистера Икс» труппа привезла во второй раз.