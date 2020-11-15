Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 ноя 2020|20:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Пензенские любители оперетты снова смогли увидеть «Мистера Икс»

Печать

Слова из арии главного героя оперетты «Мистер Икс» стали пророческими. Весь мир вынужден скрывать лица под средствами индивидуальной защиты. Вот и пензенский зритель смотрел музыкальную постановку питерского коллектива, «замаскировавшись». У театра с берегов Невы свое прочтение творчества венгерского композитора.

«Вообще вариантов пьесы у Кальмана, если считать всю историю постановочную, довольно много. Там были и гусары, и всевозможные представители других родов войск. Нам близка морская тема, поскольку мы все-таки петербуржцы. И оформление вначале мы делали такое - «Вольный ветер», - рассказал художественный руководитель театра «Петербургская оперетта» Сергей Шалагин.

Поклонников данного музыкального жанра в Пензе немало. Однако погрузиться в любовную лирику и задуматься о ценности собственных приоритетов смогли не все желающие. Зал областного драматического был заполнен на 30% - таковы требования Роспотребнадзора.

«В нашей стране особенно любят «Мистера Икс» еще со времен первого фильма Георга Отса. В этом году 100 лет великому эстонцу Георгу Отсу, который, кстати, родился в Петербурге. И весь год мы планировали посвятить именно этому юбилею. Но, к сожалению, вмешалась мерзость под названием «коронавирус», он сломал планы не только нам, а всем», - посетовал Сергей Шалагин.

На время драматический театр превратился в цирк. Красочные декорации, яркие костюмы, великолепная игра и голоса актеров.

В 2020 году театр «Петербургская оперетта» отметил свое совершеннолетие. В Пензу «Мистера Икс» труппа привезла во второй раз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте