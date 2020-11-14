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Культура

Пензенские школьники и студенты воспроизвели макет башни Татлина

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Ровно сто лет назад Владимир Татлин разработал проект одного из самых спорных архитектурных памятников XX века. Воплотить в натуральную величину свой замысел он не успел, смог создать только макет.

Подобную модель в честь важной даты изготовила и группа студентов строительного университета под руководством Елены Лапшиной.

«Внутри было четыре символичных здания. Внизу - вращающийся куб, то есть динамическая форма, делающая оборот в год, выше - пирамида, делающая оборот в месяц. То есть внизу - законодательное правительство земного шара, а дальше - исполнительное.

Еще выше вращался цилиндр - это СМИ, и самая высокая сфера должна была испускать некие лучи. Сейчас можно предположить, что оттуда лазером могли бы на облаках писать», - пояснила концепцию автор макета башни Татлина.

Первый разработчик башни получил образование в Пензенском художественном училище.

«С трудом представляю эту 400-метровую башню, которая была бы и под наклоном, и со вращающимся большим залом заседаний Конгресса Коминтерна со всеми его вождями - настолько это смело», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

А над другой моделью трудились воспитанники пензенской детской художественной школы № 1, носящей имя дизайнера-авангардиста.

«Это делали старшие. Была Всероссийская Татлинская олимпиада, там проводили конкурс на памятник. Наше произведение получило диплом», - рассказала директор ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Татьяна Ивайловская.

100-летний юбилей грандиозного архитектурного проекта отмечали в арт-пространстве современного искусства («Дом Бадигина»).

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