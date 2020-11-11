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Культура

Пензенский фотограф выпустил альбом об архиепископе Серафиме

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Альбом об одном из самых любимых народом пензенских владык выпустил Александр Назаров. Фотограф сопровождал архиепископа Серафима на протяжении 12 лет - с момента знакомства в 1988 году до его кончины в 2000-м. У Александра накопились тысячи снимков. На страницах издания теперь можно увидеть самые интересные, например с главой епархии у Троице-Сканова монастыря.

«В нем жили работники совхоза, там бродили козы, все было разрушено. Когда в 90-м году это все передали епархии, то началось возрождение, и все это благодаря владыке», - рассказал фотограф Александр Назаров.

А еще есть снимок с архиепископом Пензенским и Кузнецким в полях у села Лесной Вьяс. Там была страшная засуха, и предстоятеля попросили отслужить молебен.

«Через три дня маленький дождь был, а потом погода стабилизировалась», - отметил Александр.

Владыка Серафим возглавлял епархию около 20 лет. За это время число приходов в регионе выросло с 27 до 160, были открыты несколько монастырей, православная гимназия в Пензе, множество воскресных школ.

Все главные события того времени не ускользнули от зоркого взгляда и фотоаппарата Назарова. Для него архиепископ был одновременно очень суровым и очень добрым.

«Когда я начинал, я совершил большую оплошность - на аналое у него прошел за спиной, что категорически нельзя. Он ничего не сказал, а другой бы начал кричать и ругаться. А потом он мне сказал: «Ты правил церковных не знаешь. Больше так не делай и учись», - пояснил Александр.

Альбом, посвященный архиепископу, фотограф издал на собственные деньги. Тираж - всего несколько десятков экземпляров. Горожане смогут познакомиться с творениями Александра Назарова в областном архиве, библиотеке имени М. Ю. Лермонтова или в краеведческом музее.

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Гость||

Мракобесие

Гость||

А владыка коттеджем владел от каких денег?

Имя: Гость
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