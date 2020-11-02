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Культура

Работы пензенских художников будут покупать для фонда картинной галереи

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В Пензенской области по примеру советского прошлого создали худсовет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Худсовет будет ежегодно отбирать и приобретать работы в фонд картинной галереи, как это делалось когда-то», - пояснил глава региона.

По его мнению, тогда у художников появится мотивация писать «прекрасные работы».

Иван Белозерцев признал, что полотна закупались, но в недостаточном количестве. Теперь ситуация должна измениться.

Ответственными за процесс назначены зампред правительства Олег Ягов, врио министра культуры Татьяна Курдова и врио министра финансов Любовь Финогеева.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Курдовских?

Гость||

Ткаченсковских?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, тогда у художников появится мотивация писать «прекрасные работы».
А зачем они пишут плохие работы?

Гость||

Только дырявых лосей пусть не покупают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области по примеру советского прошлого создали худсовет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Худсовет от слова худо ,судя по крайним скандальным скульптурам.Представляю себе что они там на покупают за бюджетные средства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, тогда у художников появится мотивация писать «прекрасные работы».
Да,да это прекрасная ДЫРА.)))))Ждём прекрасную картину с дырявым чудищем-химерищем и курдовой католической монашкой утащившей чужого ребёнка.

Гость||

фсё будит гарманична... саатветственно нравам маралям спаведаньям...

Имя: Гость
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