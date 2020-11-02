Работы пензенских художников будут покупать для фонда картинной галереи

В Пензенской области по примеру советского прошлого создали худсовет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Худсовет будет ежегодно отбирать и приобретать работы в фонд картинной галереи, как это делалось когда-то», - пояснил глава региона.
По его мнению, тогда у художников появится мотивация писать «прекрасные работы».
Иван Белозерцев признал, что полотна закупались, но в недостаточном количестве. Теперь ситуация должна измениться.
Ответственными за процесс назначены зампред правительства Олег Ягов, врио министра культуры Татьяна Курдова и врио министра финансов Любовь Финогеева.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Курдовских?