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Культура

В фойе филармонии выставили работы молодого пензенского художника

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Молодой пензенский художник Мирослав Колотилин представил публике персональную выставку. Экспозиция открылась в фойе филармонии и называется «Осязаемая вечность».

«Я люблю разные жанры. Поэтому тут представлены работы учебные и творческие: и портреты, и натюрморты, и пейзажи. Больше всего меня привлекают, конечно, сюжетные композиции, исторические, с людьми. Но надо много учиться, и я планирую развиваться», - рассказал Мирослав Колотилин.

Картин больше тридцати. На них смогут полюбоваться посетители филармонии на протяжении двух месяцев. Мирослав - выпускник Пензенского художественного училища, получил диплом в 2020-м.

«Он, можно сказать, продолжает художественную династию. Несколько лет назад, в 2016 году, также Пензенское художественное училище окончил его старший брат Андрей», - сообщила директор училища Галина Васина.

По ее словам, Мирослав очень интересный, творческий человек.

«Хочу сначала достигнуть мастерства в реалистической школе - поставил себе цель. Но при этом люблю экспериментировать, например в области импрессионизма немножко», - отметил он.

Также молодой живописец увлекается музыкой, сочиняет различные произведения и коллекционирует инструменты.

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