Открылась выставка работ пензенского художника-любителя

Звери, леса, моря, реки и даже аборигены-людоеды - все уместилось в музее народного творчества. Здесь открылась выставка художника-любителя Геннадия Константиновича Латышева.
Живописью он начал увлекаться еще в институте.
«Исколесил много городов Советского Союза, там приходилось рисовать. Есть тут пейзажи Петербурга, где я сделал пять работ», - рассказал Геннадий Латышев.
В поисках тем для картин художнику помогает еще одно хобби.
«Я с юности увлекаюсь охотой, и мотивы моих похождений отображены в большей части работ. Приходилось сталкиваться с волками, лосями, кабанами», - отметил пенсионер.
Одна картина стала пророческой: девушка с козой переплывает на лодке реку в Ахунах. Однажды Геннадий Константинович увидел этот сюжет снова.
«Была коза, была женщина - я встретил свою жену Марью Федоровну. Только коз у нее две, а так все совпадает», - пояснил он.
Художник активно работает по сей день.
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