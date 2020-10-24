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Культура

Открылась выставка работ пензенского художника-любителя

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Звери, леса, моря, реки и даже аборигены-людоеды - все уместилось в музее народного творчества. Здесь открылась выставка художника-любителя Геннадия Константиновича Латышева.

Живописью он начал увлекаться еще в институте.

«Исколесил много городов Советского Союза, там приходилось рисовать. Есть тут пейзажи Петербурга, где я сделал пять работ», - рассказал Геннадий Латышев.

В поисках тем для картин художнику помогает еще одно хобби.

«Я с юности увлекаюсь охотой, и мотивы моих похождений отображены в большей части работ. Приходилось сталкиваться с волками, лосями, кабанами», - отметил пенсионер.

Одна картина стала пророческой: девушка с козой переплывает на лодке реку в Ахунах. Однажды Геннадий Константинович увидел этот сюжет снова.

«Была коза, была женщина - я встретил свою жену Марью Федоровну. Только коз у нее две, а так все совпадает», - пояснил он.

Художник активно работает по сей день.

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