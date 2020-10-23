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Культура

Картины авангардистов вернулись из Рязани в Пензу

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В пятницу, 23 октября, в Пензенскую картинную галерею вернулись из Рязани экспонаты выставки «Под флагом «Бубнового валета». Русский авангард».

Выставка проходила в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина с 20 августа. В экспозицию включили 40 живописных и графических произведений Аристарха Лентулова, Роберта Фалька и Натальи Гончаровой. Их посмотрели более полутора тысяч посетителей.

В свою очередь, на выставке «Немеркнущий свет красоты». Живопись XIX - начала ХХ в.», организованной в порядке обмена, в Губернаторском доме пензенские любители живописи увидели картины Ивана Шишкина, Константина Крыжицкого, Николая Харитонова, Федора Бронникова, Ричарда Берггольца, Константина Маковского, Арсения Мещерского и других мастеров.

«Более 4 000 жителей и гостей Пензы смогли увидеть первоклассную экспозицию академического и салонного искусства, прибывшую к нам из Рязани», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенцам пообещали, что вскоре картины русского авангарда будут выставлены в залах Губернаторского дома.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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