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Культура

Пенза присоединилась к форуму по цифровизации библиотечных ресурсов

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Об эффективных методах работы в условиях пандемии говорили на совещании руководителей региональных центров Президентской библиотеки. Она не имеет своего фонда, поэтому успешно формирует контент в электронном варианте благодаря партнерам. Одним из них является областная Лермонтовская библиотека.

«Надо отметить, что вы - один из самых активных центров и вообще регионов, где пользуется спросом контент Президентской библиотеки. Плюс вы проводите большую работу по пополнению документами Пензенской области, являющимися «кирпичиком» нашего фонда», - отметил директор по внешним связям Президентской библиотеки Алексей Воробьев (г. Санкт-Петербург).

«Мы сейчас владеем успешной практикой проведения различных мероприятий в режиме онлайн. За это большое спасибо Президентской библиотеке и всему коллективу», - высказалась директор областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

«Наша с вами практика в достаточно длительной исторической ретроспективе показывает, что существующие технологические цифровые платформы позволяют сформировать необходимую полезную среду», - заявил и. о. генерального директора Президентской библиотеки Павел Терещенко.

Форум по интеграции библиотечных ресурсов в цифровое пространство продлится два дня.

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