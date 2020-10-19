Мишустин выделил средства на реконструкцию ТЮЗа в Заречном

19.10.2020 | 09:40

Театр юного зрителя в Заречном будет отремонтирован. Средства на проведение работ выделили из федерального бюджета в соответствии с распоряжением, которое подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«С помощью федерального финансирования отремонтируют детские театры в Воронеже, Екатеринбурге, городе Заречном (Пензенская область), Назрани, Саратове и Ульяновске. На это направят 332 млн рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Сумма, выделенная Заречному, составляет 12 млн 307 тыс. 600 руб. Деньги должны быть перечислены уже в 2020 году.

Муниципальный детский театр в закрытом городе был создан в 1993-м. Собственное здание (бывший киноклуб «Дружба») труппа получила в декабре 1995 года и вселилась в него, не дожидаясь ремонтных работ.

В 2000-м учреждение переименовали в Театр юного зрителя, а в 2003-м здесь завершилась реконструкция: к основному зданию возвели пристрой, где организовали закулисное пространство и подсобные помещения.

«Сегодня театр - культурное место отдыха для жителей Заречного. Ежегодно театр выпускает 5-6 премьер, каждая из которых становится заметным театральным событием в жизни города. На сцене ТЮЗа помимо детских ставятся постановки для старшего поколения. ТЮЗ ведет активную гастрольную деятельность, является лауреатом и дипломантом престижных фестивалей», - сообщается на сайте учреждения культуры.