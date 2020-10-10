Пензенские писатели почтили память Владимира Давыдова

10.10.2020 | 18:15

В Литературном музее писатели и поэты организовали творческий вечер, который посвятили Владимиру Давыдову. Он скончался в августе 2020-го на 72-м году жизни.

«Он был готов помочь каждому - знакомому, незнакомому. Очень вдумчивый писатель, из тех людей, которые, зная, что кому-то хуже, чем ему, готовы рубаху отдать», - рассказала член Союза писателей России Лидия Терехина.

Владимир Николаевич более 40 лет трудился врачом, в свободное время переводил с испанского, сочинял стихи и прозу, издал несколько литературных сборников. Так, в 2017-м году он представил публике книгу избранных произведений.

«В ней - романы и повести, стихи разных лет», - уточнял писатель.

Нина Шеменкова дружила с Владимиром Давыдовым много лет. Стихи врача-поэта ей особенно нравятся.

«Человек, который пишет, не просто пишет, а выражает себя, частичку себя вкладывает. Поэтому я соединяю его поэзию, его творчество с ним самим: он был очень искренним и настоящим, писал именно то, что чувствовал всей душой и сердцем», - почтила память коллеги член Союза писателей России Нина Шеменкова.

На вечере памяти презентовали последнюю книгу Давыдова. «Хоперские хроники» были изданы в этом году, автор успел раздать сборник лишь своим друзьям.