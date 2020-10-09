Пензенцам показали премьеру спектакля «Чума на оба ваши дома!»

09.10.2020 | 20:00

Студентки-первокурсницы пришли на премьеру всей группой, но смелой оказалась не только молодость. Спектакль «Чума на оба ваши дома!» театралы ждали 203 дня.

«Когда идешь в театр, всегда отличное настроение. Даже сборы в театр - это интересно, особенно в наше время», - отметила пенсионерка Татьяна Симонова.

«Все пророчества, которые описал Горин в своем произведении, к сожалению, сбываются. Но это вечная тема - не впервые мир переживает эпидемию. Дай бог, все пройдет благополучно и скоро закончится», - загадал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

А пока приходится приспосабливаться жить в той реальности, где всегда быть в маске - привилегия не только актеров. Зрители до начала спектакля шли не за программками, а за сувенирной продукцией нового образца.

«Женщины берут более нейтральные маски, на каждый день. Они многоразовые, можно постирать, стопроцентный хлопок, резиночки регулируются. Я думаю, что масочный режим еще продлится», - пояснила изготовитель сувенирной продукции Алия Шамшетдинова.

Без масок были только актеры. До выхода на сцену оставалось совсем немного времени. Из стороны в сторону, то ли молясь, то ли волнуясь, ходил Владислав Матюкин - исполнитель роли священника. Артем Тихомиров, сыгравший Ромео в трагедии Шекспира, на этот раз предстал перед зрителями в роли горожанина Вероны.

«У меня хорошее настроение, потому что мы наконец-то выпускаем этот спектакль. Мы рады, потому что готовились, работали. Хотим выйти и «зажечь», - произнес он.

В этой пьесе многие услышали разные пророческие фразы в духе времени.