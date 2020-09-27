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Культура

Гала-концерт фестиваля «Пензенский хоровод» провели на большой сцене

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Из-за пандемии «Пензенский хоровод» в 2020 году оказался не таким масштабным. На третий межрегиональный фестиваль не смогли приехать фольклорные коллективы из других городов, но они передали свои видеообращения.

Первый этап творческого конкурса прошел в привычном уже онлайн-формате. А завершали фестиваль традиционно - гала-концертом.

«Фольклорное творчество у нас расцветает, процветает. Многие руководители - это артисты наших фольклорных коллективов. Это ансамбль русской этнической музыки «Миряне», ансамбль песни и танца «Казачья застава», ансамбль «Злато-Серебро», ансамбль «Вольница». То есть растет молодая поросль», - заверила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Она, сидя в зале, ждала решения жюри, которое в итоге выбрало 13 лауреатов. Среди них детский фольклорный ансамбль «Туесок». Его руководитель Елена Володина говорит, что вовлечь подрастающее поколение в занятия народным творчеством несложно.

«Это родное, это наши корни. Традиционно наша русская культура находит отклик, мне кажется, на генном уровне. Дети всегда идут с большим удовольствием, отзываются и настолько естественно себя ведут в этом», - порадовалась Елена Володина.

На празднике было не только зрелище, но и хлеб, вернее сушки, которыми угощали желающих.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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