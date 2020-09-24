Пензенцы побывали на премьере спектакля «Так и будет»

24.09.2020 | 18:29

«Очень соскучились!» - поделилась жительница Пензы Нина Сащенкова.

«Это премьера, мы надеемся, что она будет традиционно увлекательной, интересной, что актеры после длительного отдыха порадуют нас своим талантом», - отметила жительница Пензы Екатерина Чепурова.

Зрители тосковали по театру, а актеры - по премьерам. Спектакль под названием «Так и будет» должен стать первой из них в 228-м сезоне.

После третьего звонка исполняющая обязанности министра культуры напомнила, что у постановки непростая судьба.

«Этот спектакль готовился к 9 Мая, мы думали, что откроем им череду мероприятий, посвященных памяти о Великой Отечественной войне. Но жизненные обстоятельства сложились так, что премьера состоится сегодня», - пояснила и. о. министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

И вот наконец актеры вышли на сцену.

Пьеса была написана Константином Симоновым в 1944 году, переработана автором в 1970-м и никогда прежде на пензенской сцене не ставилась.

Действие лирической драмы происходит незадолго до конца войны, когда люди постепенно возвращаются к мирной жизни. Семья академика Воронцова в результате бомбежек лишилась жилья, и людей заселяют в квартиру, хозяин которой пропал без вести. Настоящий владелец квартиры потом объявится.

Его визит станет завязкой необычных событий. Чем все закончится, лучше увидеть своими глазами.

А новинки в 2020 году еще будут. Пензенцам они нужны.

«Все билеты раскуплены, ажиотаж. И на следующую премьеру уже открылась продажа, «Чума на оба ваших дома!» - это вообще ожидаемая премьера, которая состоится 8 октября», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Уже в октябре можно будет посмотреть не только местные постановки - начнут выступать и приезжие звезды.