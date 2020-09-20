В Пензе прошел гала-концерт малосердобинского фестиваля

20.09.2020 | 18:54

Пропуском на долгожданное посещение пензенцами областной филармонии в первую очередь являлся не билет, а температура тела. С этой процедуры начинался концерт.

Малосердобинское землячество вот уже в пятый раз организовало песенный фестиваль «Когда цветут сады». Он многофазовый. Начало конкурса проходило в селе Калемас.

«Участники из районов нашей и соседних областей - в этом году уже были представлены коллективы песенные из двух районов Саратовской губернии. А вторая часть нашего конкурса - это мастер-классы, которые дают профессиональные артисты, их мы приглашаем из столиц: Питера и Москвы», - рассказал председатель общественной организации «Малосердобинское землячество» Виктор Терентьев.

И наконец, заключительная часть фестиваля - гала-концерт лауреатов и гостей. На сцене практически Иосиф Кабзон - Максим Грядкин из Сердобска.

Каждый фестиваль имеет определенную тему. В 2020 году он посвящен 75-летию Великой Победы.

Для многих провинциальных артистов это был первый выход на большую сцену.