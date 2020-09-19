Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе стартует фестиваль юных артистов «Театральное Приволжье»

Печать

В понедельник, 21 сентября, в Пензе начнется региональный заочный этап фестиваля «Театральное Приволжье». Он продлится до декабря.

Видеофайлы с записями спектаклей юных артистов просмотрит специально сформированное жюри. По условиям фестиваля, предусмотрены победители в двух номинациях: «Детские театральные коллективы» и «Молодежные театральные коллективы».

«Видеоверсии двух лучших спектаклей будут представлены на окружном этапе фестиваля, который пройдет в январе-феврале 2021 года», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Фестиваль «Театральное Приволжье» пройдет в регионах Приволжского федерального округа с сентября 2020 года по март 2021-го.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте