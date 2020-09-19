В Пензе стартует фестиваль юных артистов «Театральное Приволжье»

19.09.2020 | 12:17

В понедельник, 21 сентября, в Пензе начнется региональный заочный этап фестиваля «Театральное Приволжье». Он продлится до декабря.

Видеофайлы с записями спектаклей юных артистов просмотрит специально сформированное жюри. По условиям фестиваля, предусмотрены победители в двух номинациях: «Детские театральные коллективы» и «Молодежные театральные коллективы».

«Видеоверсии двух лучших спектаклей будут представлены на окружном этапе фестиваля, который пройдет в январе-феврале 2021 года», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Фестиваль «Театральное Приволжье» пройдет в регионах Приволжского федерального округа с сентября 2020 года по март 2021-го.