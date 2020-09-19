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Культура

В Пензе художественное училище выставило работы выпускников

Печать

Настоящим творцам даже массовая заболеваемость и режим самоизоляции не препятствуют создавать шедевров. В Пензенском художественном училище открылась выставка лучших дипломных работ выпускников этого учебного года.

Представлены эскизы и проекты всех специальностей: станковая и театральная живопись, дизайн графический и окружающей среды.

«Можно увидеть театральные афиши, разработки фирменного стиля разных музеев. Кстати, очень много пензенских объектов. В этом году у нас было два проекта, посвященных юбилею парка Белинского - старейшего парка страны», - рассказала директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Скорее всего, в ближайшее время задумки художников-дизайнеров будут реализованы на практике и пензенцы увидят обновленный парк.

Очень интересны и разнообразны полотна живописцев - исторические сюжеты, образы современников. Много философии и мастерства в театральных проектах. Даже актуальные и больные вопросы последнего времени отражены на холстах.

«Несмотря на сложности и трудности, ребята хорошо поработали совместно с преподавателями. Мы преодолели эти невзгоды, и у нас получились хорошие результаты, которые мы хотим всем представить», - пояснила Галина Васина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не надо дизайн проэктов городских ваших,наколки лучше сами себе бейте

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